الشريط االاخباريدولي روحاني بعد فوزه بالانتخابات: سأخطو بدعم الإيرانيين 2017/05/20 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الفائز في الانتخابات الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية. وقال روحاني في كلمة له بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثانية إن الشعب الإيراني اختار طريقه وأوصل رسالته إلى العالم.. وسأخطو خطواتي القادمة بدعم الإيرانيين. أضف تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات