روحاني بعد فوزه بالانتخابات: سأخطو بدعم الإيرانيين

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الفائز في الانتخابات الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.

وقال روحاني في كلمة له بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثانية إن الشعب الإيراني اختار طريقه وأوصل رسالته إلى العالم.. وسأخطو خطواتي القادمة بدعم الإيرانيين.