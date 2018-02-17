روحاني: ضرورة اجتثاث جذور الإرهاب الفكرية والثقافية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ظاهرة الإرهاب أزمة لكل دول العالم وليست لدول منطقة الشرق الأوسط فحسب.

وأشار روحاني خلال لقائه في نيودلهي اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أهمية العمل المشترك بين مختلف الدول للتعامل مع قضية الإرهاب التي هي بمثابة أزمة دولية مشددا على ضرورة اجتثاث جذور هذه الظاهرة والتي هي في الأساس جذور فكرية وثقافية تروج للفكر المتطرف الداعي للعنف.

من جهة ثانية وقعت إيران والهند 15 مذكرة واتفاقية تعاون مشتركة في إطار تعميق العلاقات المتبادلة بين البلدين.

ودعا روحاني خلال التوقيع إلى شراكة استراتيجية وثيقة بين إيران والهند من خلال تلبية طهران احتياجات نيودلهي للطاقة في إطار عقود طويلة الأمد.

وتضمنت المذكرات التي وقعت بين الجانبين تفاهمات على تجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال الزراعة ومكافحة الإغراق التجاري والادارة المؤقتة للمرحلة الأولى من ميناء تشابهار والتعاون بين مكتب البريد في البلدين وبين مكتب شؤون المرأة التابع للرئاسة الإيرانية ووزارة شؤون المرأة في الهند إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن الصحة والدواء والطب التقليدي واتفاق لاسترجاع المجرمين والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية.