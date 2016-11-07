روحاني..على جميع الدول أن تتعاون لمكافحة الإرهاب

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه وزير خارجية توغو روبرت داسي، إلى ضرورة تعاون كل الدول لمكافحة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة التي تسعى إلى تجنيد الشباب ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية في العديد من الدول.

حيث أكد روحاني أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول يهدد السلام والأمن في العالم، مشيرا إلى ضرورة وقف الدعم المالي والتسليحي الذي تقدمه بعض الدول للإرهابيين.

وقال الرئيس الايراني: يتعين على المنظمات الدولية القيام بإجراءات جدية لمكافحة الإرهاب باعتباره مشكلة العالم الرئيسية.

ومن جانبه أشار الوزير التوغولي إلى العلاقات الودية بين بلاده وإيران، داعيا إلى تعزيزها عبر توظيف إمكانيات البلدين.