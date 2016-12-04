روحاني: قرار تمديد الحظر على إيران مخالف للاتفاق النووي

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن قرار مجلس الشيوخ الأميركي تمديد الحظر على إيران “مخالف للاتفاق النووي وإذا تم تنفيذه سيجابه برد قاطع” .

وفي كلمة أمام مجلس الشورى الإيراني، قال روحاني “لم ولن نكون منتهكين للاتفاق النووي لكنني اعلن بصراحة أننا لن نتحمل انتهاك الاتفاق النووي من قبل أي طرف من أطراف خمسة زائد واحد وسنرد بشكل مناسب” .

وأضاف روحاني “أننا في إطار قوانيننا المصدق عليها سنتخذ القرارات اللازمة و سنضع الشعب في صورة ذلك” .

وشدد روحاني على أن إيران “سد منيع” أمام إرهاب تنظيم داعش و”لن تستقر المنطقة من دونها” وأن التعاون معها سياسيا واقتصاديا وأمنيا سيكون لصالح جميع الدول مضيفا أن “إيران اليوم دولة مستقرة وقوية وسيتحول اقتصادها قريبا إلى اقتصاد ناشئ بين الاقتصاديات الناشئة في العالم”.