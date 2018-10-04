روحاني: قرار محكمة العدل الدولية انتصار قانوني وسياسي كبير

أصدرت محكمة العدل الدولية أمس قراراً برفع الولايات المتحدة العقوبات التي تستهدف السلع “ذات الغايات الإنسانية” المفروضة على إيران، وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هذا الأمر بمثابة انتصار كبير للشعب الإيراني.

وكانت المحكمة أمرت الولايات المتحدة بإلغاء كل عراقيل تفرضها الاجراءات التي أعلنت في الـ 8 من أيار 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران.

وقال روحاني خلال لقائه اليوم عددا من الناشطين الإيرانيين “إن قرار المحكمة يشكل نجاحا قانونيا وسياسيا كبيرا وملحوظا ورغم احتمال امتناع أميركا عن تنفيذه لكنه على أي حال يعتبر انتصارا كبيرا للشعب الإيراني الذي تمكن من إدانة أميركا في مؤسسة دولية”.

ولفت روحاني إلى أن بلاده سجلت حضورا ناجحا في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحولت إلى ساحة مواجهة شاملة بين إيران وأميركا مؤكدا أن إيران لن تستسلم لضغوط واشنطن.