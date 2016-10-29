روحاني لـ موغيريني: جرائم الإرهاب بسورية والعراق خطر كبير على العالم

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان جرائم التنظيمات الارهابية في سورية والعراق تمثل خطرا كبيرا على المنطقة والعالم داعيا الاتحاد الأوروبي الى استخدام قدراته السياسية للضغط على داعمي الارهاب في المنطقة لوقف هذا الدعم.

واعتبر روحاني خلال استقباله في طهران اليوم مفوضة السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان الأولوية يجب أن تعطى لمحاربة الإرهاب في سورية والعراق وقال “إن تعزيز الإستقرار ومكافحة الإرهاب واحترام السيادة الكاملة لسورية وضمان مستقبلها يتحقق من خلال إحترام رأي الشعب السوري”.

وشدد روحاني على ضرورة التعاون بين إيران والإتحاد الأوروبي لحل مشاكل المنطقة وتعزيز الأمن فيها مشيراً إلى انه على الجميع أن يدرك أنه لا حل عسكريا للأزمة في سورية وإن هذه الأزمة تحل من خلال السبل السياسية والدبلوماسية.

من جانب آخر رفض روحاني الضغوط التي تمارسها بعض دول المنطقة على مواطنيها معتبراً أن هذا الأمر يتعارض مع المبادئء الإنسانية مشيراً إلى أن إيران على استعداد للتعاون مع الإتحاد الأوروبي في مجال تعزيز حقوق المواطنة في دول المنطقة.