روحاني للشعب الإيراني: بأصواتكم اثبتم انكم شعب موحد

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الإيراني هو من انتصر في الانتخابات الرئاسية وسجل بحضوره ومشاركته الواسعة خطوة كبرى على طريق تحقيق المصالح الوطنية ورفعة إيران وقال.. “آمل أن أكون ممثلا للشعب الإيراني في تحقيق مطالبه” .

وأضاف روحاني في كلمته اليوم بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثانية ..”بأصواتكم أثبتم أنكم شعب موحد ولديكم حكومة واحدة وتريدون رئيس جمهورية واحدا ليكون رئيسا لكل الشعب الإيراني وخادما لكل الوطن”.

وشدد روحاني على أن “الفائز الأصيل في هذه الانتخابات هو الشعب والجمهورية والفكر الجمهوري والفكر الإسلامي والحرية والاستقلال والسيادة الوطنية .. وأن هذا الانتصار هو انتصار السلام والمصالحة على العنف ..والوحدة والتضامن الوطني على التشتت”.

وقال روحاني..”آمل في أن أكون ثقة للقيام بالخدمات الصادقة وأحصل على ثقة حتى أولئك الذين لم يصوتوا لي وأعطيهم الحق في نقد الحكومة وأدافع عنهم وأكون حاميا لعزتهم ورفعتهم ورفعة كل أبناء الشعب الإيراني العظيم”.

ولفت روحاني إلى أن الانتخابات كانت ساحة لاتخاذ القرار وأسلوبا لإحقاق سيادة الشعب وعلى الجميع الرضوخ لقرار الشعب واحترامه مضيفا.. “أنا اليوم رئيس لكل الشعب الإيراني وأحتاج مساعدة أفراده حتى أولئك الذين يعارضون سياستي أقدم لهم يد الصداقة”.

وأكد الرئيس روحاني أن إيران على أهبة الاستعداد لتوسيع علاقاتها مع العالم بعيدا عن العنف وفق الاحترام المتبادل والمصالح الوطنية وقال.. “إن رسالة شعبنا كانت واضحة ونتوقع أن تكون مفهومة من قبل الحكومات وخاصة جيراننا والدول العظمى في العالم.. إن الشعب الإيراني يريد أن يبقى في صلح وسلام مع العالم ولكن في الوقت نفسه لا يرضى ولا يرضخ لأي تحقير أو تهديد”.

ورأى روحاني أن الانتخابات رسالة لدول الجوار وكل المنطقة فنحن بحاجة إلى الاستقرار واحترام الآراء وأصوات الشعب وليس الاعتماد على القوة الأجنبية.

ونوه روحاني بدور القوات العسكرية الإيرانية في ضمان الاستقرار بالمنطقة مؤكدا أنه ملزم بالبرنامج المعلن وأنه بدعم الشعب الإيراني سيخطو خطواته القادمة.

وكان الرئيس روحاني فاز بدورة رئاسية ثانية بحصوله على نسبة 13ر57 بالمئة من أصوات الايرانيين بينما بلغت نسبة المشاركة نحو 73 بالمئة.