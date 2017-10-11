روحاني: لن يتجرأ أحد على دعم الإرهاب بعد اليوم

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من المشاكل التي تواجه العالم اليوم جراء الإرهاب داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته.

ولفت روحاني خلال لقائه اليوم في طهران وزير خارجية تنزانيا اوغستين ماهيغا إلى أن العالم بات يشعر بخطر آفة الإرهاب مبينا أن لا أحد سيتجرأ بعد اليوم على إعلان دعمه للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأعرب روحاني عن استعداد إيران لنقل تجاربها وخبراتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى الدول الصديقة ومن ضمنها تنزانيا مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية يشكل أحد مبادئ إيران.

بدوره أبدى ماهيغا رغبة تنزانيا في الاستفادة من خبرات إيران في مجالات مكافحة الإرهاب ومواجهة الجرائم الدولية المنظمة مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التنزاني بحثا في وقت سابق اليوم القضايا ذات الاهتمام المشترك.