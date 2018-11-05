روحاني: معظم دول العالم تقف إلى جانب إيران ضد واشنطن

في كلمة له اليوم خلال اجتماع كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إعفاء الإدارة الأميركية لبعض الدول من الحظر الذي فرضته على إيران دليل على عزلة واشنطن وانتصار طهران السياسي.

وأضاف روحاني: إن “العزلة التي فرضت على الإدارة الأميركية غير مسبوقة حيث باتت معظم دول العالم تقف إلى جانب إيران وتعترف بالتزامها بالاتفاق النووي بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما كسبنا الشكوى في محكمة لاهاي رغم أن واشنطن استخدمت أشهر المحامين والقانونيين للدفاع عنها بالمحكمة”.

ولفت روحاني إلى أهمية إفشال المخططات الأميركية التي تريد إعادة إيران أربعين عاما إلى الوراء وتجاوز العقوبات والحفاظ على قوة البلاد وقال: “سنبيع ونصدر النفط الإيراني مهما كلف الأمر وسنتجاوز الحظر الأميركي غير الشرعي علينا”.

ودخلت الحزمة الثانية من الحظر الأميركي الجديد ضد إيران حيز التنفيذ رسميا اليوم مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وتضم قائمة الحظر أكثر من 600 شخص وشركة في إيران.