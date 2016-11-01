روحاني: نجاحات إيران تغضب النظام السعودي والكيان الصهيوني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن النمو الاقتصادي والنجاحات التي تحققها إيران في مختلف المجالات يغضب بعض الدول والجهات في المنطقة وخاصة النظام السعودي والكيان الصهيوني الأمر الذي يؤكد صحة النهج والسياسة الخارجية لبلاده.

وأشار روحاني في كلمة له اليوم في اجتماع مجلس الشورى الإيراني إلى أن إيران استطاعت في إطار الاتفاق النووي أن ترغم الدول التي طالما كانت ناكثة للعهود أن تلتزم بتعهداتها في إطار خطة العمل المشترك مبينا أن طهران تبيع حاليا الماء الثقيل إلى أميركا وروسيا.

ولفت روحاني إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.