روحاني: واشنطن فشلت في تحقيق اهدافها المعادية للشعب الإيراني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإدارة الامريكية فشلت في جميع محاولاتها لتحقيق مآربها المعادية للشعب الإيراني.

وقال روحاني خلال اجتماع مع عدد من الباحثين في الجامعات الإيرانية اليوم: “إن إيران بلد قوي ولا يجب أن نسمح للبعض بأن يحدد مستقبل شعبنا وإثارة قلقه” مؤكداً أن إيران “ستجتاز بسرعة وعبر الوحدة وتعزيز التضامن الوطني المشاكل التي خلقتها الضغوطات الأمريكية التي فرضت خلال الأشهر الأخيرة”.

ونوه الرئيس الإيراني بالنجاحات القانونية الإيرانية في المحافل الدولية وفي مواجهة المحاولات والضغوط الأمريكية وقال: إن “أمريكا هُزمت في مجلس الأمن وغيره من المحافل الدولية” في تبرير سياساتها العدوانية تجاه إيران.