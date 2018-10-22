روحاني يرشّح أربعة أسماء لشغل مناصب وزارية شاغرة

رشّح الرئيس الإيراني حسن روحاني أربعة أسماء لشغل مناصب وزارية شاغرة، هي: “التعاون والعمل والضمان الاجتماعي” و”الاقتصاد والمالية”، و”الصناعة والتجارة” و”الطرق وإعمار المدن”، ووجّه رسالة إلى مجلس الشورى تتضمن أسماء الوزراء الأربعة المقترحين للتصويت على الثقة بشأنهم، وهم: محمد شريعتمداري لوزارة التعاون والعمل والضمان الاجتماعي، وفرهاد دج بسند لوزارة الاقتصاد والمالية، ورضا رحماني لوزارة الصناعة والتجارة والمناجم، ومحمد إسلامي لوزارة الطرق وإعمار المدن.

ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس الشورى أمام النواب أسبوع واحد لبحث برامج الوزراء المرشحين في إطار اللجان التخصصية، ومن ثم يبحث المجلس أهليتهم في اجتماع علني. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس جمعية مصنعي المعدات لصناعة النفط عن استعداد 110 شركات أوروبية صغيرة ومتوسطة للتعاون مع الشركات الإيرانية خلال فترة العقوبات الأميركية. وقال “رضا خياميان” في تصريح لوكالة “إيسنا”: إن الجمعية وبالتعاون مع غرفة طهران تسعى لتوجيه الدعوة للشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة لزيارة طهران وعقد ندوة من أجل التفاوض بين الشركات الإيرانية ونظيراتها الأوروبية وبدء التعاون بينها. وردّاً على سؤال عما إذا رغبت الشركات الأوروبية في التعاون مع إيران والمشاركة في الندوة المذكورة أجاب خياميان “هدفنا هو دعوتها إلى إيران للتفاوض مع نظيراتها الإيرانية، وبالتالي تنفيذ المشاريع بالتعاون معاً”. كما ستدعو رابطة مصنعي الأجهزة الصناعية النفطية في إيران الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مؤتمر سيعقد في طهران لاحقاً لبدء التعاون بينها وبين الشركات الإيرانية.