روسيا..اعتقال خلية إرهابية خططت لشن هجمات في موسكو وسان بطرسبورغ

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم عن توقيف خلية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي كانت تخطط لشن هجمات إرهابية في موسكو وسان بطرسبورغ.

ونقلت سبوتنيك عن الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفدرالي قولها : “إن الخلية مكونة من عشرة إرهابيين يحملون جنسيات دول من آسيا الوسطى وقد اعترفوا خلال التحقيق بارتباطهم بمتزعمي تنظيم “داعش” وأنهم كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية تستهدف الأماكن العامة في العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ باستخدام بنادق ومواد متفجرة عالية التفجير”.

وتابعت: “إن عناصر جهاز الأمن الفدرالي بدعم من وزارة الداخلية الروسية وبالتعاون مع شركاء من أجهزة أمن خارجية من جمهوريتي طاجكستان وقرغيزستان تمكنوا من إيقاف نشاط الخلية النشطة على المستوى الإقليمي”.

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي أعلن أمس الأول عن اعتقال مجموعة إرهابية جديدة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية كانت تعد لأعمال تخريبية تستهدف البنية التحتية في شبه جزيرة القرم في مدينة سيفاستوبول .

وفي شباط الماضي اعتقل جهاز الأمن الفدرالي سبعة أشخاص في مدينة يكاترينبورغ الروسية كانوا يخططون لهجمات إرهابية في موسكو وسان بطرسبرغ ثم التوجه إلى سورية للانضمام إلى تنظيم “داعش” وأعلنت السلطات الروسية أنه تم التعرف على متزعم المجموعة وأنه ينتمي إلى جماعة إرهابية في تركيا.