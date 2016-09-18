روسيا.. اغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الدوما

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بروسيا مساء اليوم الأحد.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا 95 ألفا، بما يتيح التصويت لأكثر من 111 مليون ناخب، واستقبال المواطنين من تمام الـ8 صباحا حتى الـ8 مساء بالتوقيت المحلي لكل جمهورية وإقليم روسي بدءا من فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد وصولا إلى مقاطعة كالينينغراد في أقصى غربها.

ويخوض الانتخابات 14 حزبا هي “رودينا”، و”شيوعيو روسيا”، “المتقاعدون من أجل العدالة”، و”روسيا الموحدة”، و”الخضر”، و”المنبر المدني”، و”الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي”، و”بارناس”، و”روست”، و”القوة المدنية”، و”يابلوكو” و”الحزب الشيوعي الروسي” و”وطنيو روسيا” و”روسيا العادلة”.

ويتنافس 6510 مرشحين على شغل 450 مقعدا في مجلس “الدوما”، ليشغل 225 مقعدا مرشحو الأحزاب السياسية، و225 مقعدا مرشحو الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد.

انتخابات مجلس “الدوما”، أي النواب الروسي التي شهدتها روسيا اليوم، السابعة من نوعها في روسيا الاتحادية بعد أن نظمت أول انتخابات لمجلس “الدوما” في روسيا المعاصرة في كانون الأول 1993، وذلك منذ حله في أعقاب ثورة تشرين الأول سنة 1917.