روسيا.. السجن 11 عاما لـ “داعشي” إرهابي في بطرسبورغ

قضت محكمة عسكرية في بطرسبورغ بسجن، رحيم محمد قاسوموف 11 عاما بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم “داعش” الارهابي الذي تدرب في واحد من معسكراته في سورية.

وذكر الناطق باسم المحكمة الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني أن التحقيق مع قاسوموف كشف عن أنه تدرب لدى “داعش” الإرهابي في سورية على تنفيذ الأعمال التخريبية.

يذكر أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي كان قد رجح التحاق أكثر من 2,9 ألف مواطن روسي بصفوف التنظيمات المسلحة الدولية في سوريا والعراق، قتل منهم في الخارج 198 فردا، وعاد 214 آخرون إلى روسيا التي يقبعون فيها تحت المراقبة الأمنية الصارمة.

هذا، وسبق لجهاز الأمن الفدرالي الروسي وأعلن في الـ12 من الشهر الجاري عن ضبط 10 مشبوهين من مواطني دول آسيا الوسطى كانوا يخططون لأعمال تخريبية في مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ الروسيتين.

وصادر الأمن الروسي لدى المشبوهين الذين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم “داعش”، أربع عبوات ناسفة وبنادق آلية ومسدسات كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ سلسلة من التفجيرات وقتل من ينجو منها ومن ثم تفجير أنفسهم.