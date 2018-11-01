روسيا.. القبض على متطرفين من تنظيم “التكفير والهجرة”

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن إلقاء القبض على 5 من أفراد تنظيم “التكفير والهجرة” المتطرف بمدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية بشمال القوقاز.

وذكرت المتحدث باسم دائرة التحقيقات بلجنة التحقيق في الجمهورية أنه تم فتح قضية جنائية بحق أفراد العصابة التي قادها المدعو بهاء الدين عمروف، الذي وجهت إليه تهمة تنظيم نشاط جماعة متطرفة.

وأشار إلى أن عمروف مارس منذ عام 2013 “نشاطا معادية لروسيا ومناهضا للدستور”، حيث عمل على استمالة السكان للانضمام إلى الجماعة المتطرفة ونشر مطبوعات مضادة.

وأكد المتحدث أنه تمت مع إلقاء القبض على عناصر التنظيم مصادرة كمية كبيرة من المطبوعات والمواد ذات الطابع المتطرف.

يذكر أن المحكمة العليا الروسية أدرجت تنظيم “التكفير والهجرة” على قائمة التنظيمات الإرهابية وحظرت نشاطه على أراضي البلاد في عام 2010.

المصدر: تاس