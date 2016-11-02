روسيا تأمل وضع العلاقات الروسية الأمريكية على مسار إيجابي

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم عن أمل بلاده أن تؤدي الجهود المشتركة إلى وضع العلاقات الروسية الأمريكية على مسار إيجابي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله خلال مراسم منحه دكتوراه فخرية من جامعة بيرايوس في اليونان “نأمل أن تؤدي الجهود المشتركة إلى وضع العلاقات الروسية الأمريكية على مسار إيجابي ومن شأن هذا أن ينعكس إيجابياً على مجمل العلاقات الدولية نظراً لأن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة لدعم الاستقرار الدولي والأمن”.

من جهة ثانية قال لافروف إن روسيا تنتظر من دول الناتو رداً محدداً على مبادراتها لاستئناف التعاون مع الحلف.

وأضاف “من أجل كسر التوجه السلبي الحالي في علاقاتنا يجب التخلي عن المنطق المعيب المتمثل في تحقيق النتيجة بأي ثمن وفرض اتفاقات ضيقة وصور التعاون دون أخذ مصالح الشركاء بعين الاعتبار”.