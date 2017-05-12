أكد مصدر فى وزارة الخارجية الروسية مشاركة نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف في محادثات جنيف القادمة حول سورية المقرر انطلاقها في ال 16 من أيار الجاري.
وقال المصدر اليوم لوكالة /نوفوستي/ الروسية للانباء: //نؤكد مشاركة غينادي غاتيلوف في الجولة الجديدة من المحادثات في جنيف في الفترة بين ال16 وال 19 من ايار//.
وردا على سؤال حول الشخصيات التي سيلتقى بها الدبلوماسي الروسي بين المصدر: //لا يزال برنامج الزيارة قيد التحضير//.
يشار الى أن مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سورية ستافان دي ميستورا أعلن أمس ان الجولة السادسة من محادثات جنيف والتى ستبدأ يوم ال16 من أيار الجاري //ستكون قصيرة للاستفادة من الزخم الذى خلفته الجولة الاخيرة من محادثات استانا//.
روسيا تؤكد مشاركة غاتيلوف في محادثات جنيف القادمة حول سورية
أكد مصدر فى وزارة الخارجية الروسية مشاركة نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف في محادثات جنيف القادمة حول سورية المقرر انطلاقها في ال 16 من أيار الجاري.