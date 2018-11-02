روسيا تؤيد انضمام الصين والناتو إلى معاهدة التخلص من الصواريخ

أعلن سفير روسيا الاتحادية لدى واشنطن أناتولي أنطونوف تأييد بلاده انضمام الصين اضافة الى فرنسا وبريطانيا لمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وجعلها متعددة الأطراف.

وتعليقا على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضم الصين إلى المعاهدة قال انطونوف للصحفيين اليوم وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك: “موسكو تؤيد جعل المعاهدة متعددة الأطراف وانضمام الصين ودول حلف شمال الأطلسي إليها وقبل كل شيء فرنسا والمملكة المتحدة”.

وكان ترامب أعلن مؤخرا عزمه الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو متذرعا بادعاء “خرقها” من الجانب الروسي دون تقديم دليل على ذلك.