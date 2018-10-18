روسيا تؤيد رغبة فرنسا بتحسين العلاقات بين البلدين

في مقابلة مع قناة “آر تي فرانس”، مجلة “باريس ماتش” وصحيفة “فيغارو”، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا تؤيد رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال لافروف: “إن الرغبة التي عبرت عنها القيادة الفرنسية الحالية حول تحسين العلاقات، تستحق الدعم فيما يتعلق بالتعاون مع روسيا. فنحن نرى كيف الرئيس ماكرون وفريقه مهتمين في إقامة حوار معنا، نحن منفتحون تماما للتعاون”.

وأشار وزير الخارجية في الوقت نفسه إلى أن هناك حالات تبدأ فيها النوايا الجيدة بالتنفيذ ثم تتوقف.

وقال بهذا الصدد: “نسمع سلسلة من أقدح الاتهامات من باريس، بما في ذلك المتعلقة بوسائل إعلامنا “سبوتنيك”، “ريا نوفوستي”، “آر تي فرانس” ، الذين حرموا من قصر الإليزيه ، وأحيانا من الهياكل الرسمية الأخرى للجمهورية الفرنسية”.