روسيا تبدي استعدادها لتبادل المعلومات حول المشاغبين مع الإنجليز

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، السبت 18 فبراير/شباط، استعداد حكومة بلاده، لتبادل المعلومات حول مشجعي كرة القدم المشاغبين في روسيا، مع الجانب الإنجليزي.

وصرح دفوركوفيتش لوسائل إعلام: “كان من المتوقع حدوث مثل هذه الصراعات، وسنقوم بإعداد قائمة بأسماء المشاغبين وتبادلها مع الزملاء الإنجليز.. موسكو تسعى لبذل جهود دولية في معالجة مشكلة مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم، بدلا من جعل مثل تلك القضية تخلق عائقا أمام سير وسلاسة الأحداث الرياضية”.

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي، بعد بث قناة “بي بي سي 2” الحكومية البريطانية، فيلما وثائقيا بعنوان “جيش المشاغبين الروس”، وظهر فيه مجموعة من المشجعين المتعصبين الروس، “الهوليغانز”، وهم يتوعدون المشجعين الإنجليز بالعنف خلال بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وكان الكثير من مشجعي المنتخب الروسي قد أبدوا أسفهم الشديد للمشاركة في الفيلم الوثائقي، وأكدوا أنهم خدعوا.

يذكر أن روسيا، ستكون وجهة لعشاق الساحرة المستديرة، عام 2018، باستضافتها لبطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة بين الـ14 يونيو/حزيران والـ15 يوليو/تموز.

وستقام مباريات البطولة (64 مباراة) في 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، من بينها سان بطرسبورغ، والعاصمة موسكو.