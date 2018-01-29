روسيا تبدي قلقها من التصعيد العسكري في عدن

أعربت روسيا عن قلقها من التصعيد العسكري في مدينة عدن جنوب اليمن على خلفية الاشتباكات المستمرة بين القوات الموالية للرئيس السابق عبد ربه منصور هادى ومسلحى ما يسمى المجلس الانتقالى المدعومين من النظام الإماراتي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم “إن عدن أكبر مدن الجنوب اليمني شهدت اشتباكات مسلحة بين وحدات الحرس الرئاسي وأنصار ما يسمى بالمجلس الانتقالي الذي يدعم توسيع الحكم الذاتي في جنوب اليمن لدرجة قد تصل إلى إقامة دولة مستقلة في هذه الأرض وتحدثت وسائل الإعلام عن سقوط عشرات القتلى والمصابين”.

وأضافت الخارجية الروسية “إن موسكو قلقة من هذا التطور للأحداث والذي قد يتسبب بمرحلة جديدة للنزاع المسلح على الأرض اليمنية وتوسيع دائرة المشاركين فيه”.

وختمت الخارجية الروسية بالقول “إننا لا نزال على يقين بأن مسائل مستقبل الجمهورية اليمنية بما في ذلك نظام الدولة والأراضي يجب حلها ليس باستخدام السلاح وإنما حول طاولة المفاوضات بعد انتهاء النزاع العسكري السياسي وعبر المراعاة المتبادلة للمصالح ومباعث القلق لجميع القوى السياسية البارزة في هذه البلاد”.

وكان تسعة من مسلحى الميليشيات التي يدعمها تحالف العدوان على اليمن بقيادة النظام السعودى قتلوا اليوم مع تجدد المعارك الدائرة بينها في عدن.