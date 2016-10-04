روسيا تبني غواصة من الجيل الخامس

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن تطوير التصميم الأولي للغواصة النووية الواعدة من الجيل الخامس قد بدأ بالفعل، ووفقا لنتائج العمل سوف يتم تحديد مدة بنائها.

ونقلت صحيفة “موسكوفسكي كومسومولتس” قوله: “إذا تحدثنا عن أحدث الغواصات، فالآن يتم تطوير مشروع تجريبي للغواصات من الجيل الخامس، وبحسب العمل سيتم تحديد مدة بنائها”. وقد أعلن المدير العام لمكتب الهندسة البحرية في سان بطرسبورغ “مالاخيت”، فلاديمير دوروفييف، في وقت سابق، أنه سيتم العمل على تطوير غواصات من الجيل الخامس حتى عام 2020