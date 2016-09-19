روسيا تبني قاعد عسكرية على بعد 86 كيلومترا من أمريكا

ذكرت وسائل إعلام الروسية إن روسيا تستعد لبناء قاعدة عسكرية ضخمة بالقرب من الساحل الأمريكي بحلول عام 2018،حيث تتواجد القوات الروسية في المناطق الساحلية لشبه جزيرة تشوكوتكا، التي تعد أقرب الأماكن من الولايات المتحدة الأمريكية على بعد 86 كيلومترا من ولاية ألاسكا الأمريكية.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية فإن هذه القاعدة بالنسبة لروسيا ابتكار فريد من نوعه.

وتعد القاعدة العسكرية الأمريكية «إلمندروف ريتشاردسون»، هي الأقرب لروسيا حيث تقع في ولاية ألاسكا، وهي تتكون من قوات برية وجوية لضمان الدفاع عن أنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية.