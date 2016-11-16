روسيا تتغلب على رومانيا بهدف قاتل

تغلب منتخب روسيا على نظيره الروماني بهدف وحيد جاء في الوقت القاتل من زمن اللقاء الدولي الودي بكرة القدم، الذي جمعهما، الثلاثاء 15 تشرين الثاني، في العاصمة الشيشانية غروزني.

ويعود الفضل في انتصار الدب الروسي للاعبه محمد أوزدويف، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا عن الضائع.

وحققت روسيا انتصارها الثاني تحت قيادة مدربها، ستانيسلاف تشيرشيسوف، الذي تم تعيينه خلفا للمدرب ليونيد سلوتسكي المقال، بعد خروج الدب الروسي من الدور الأول في بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي أقيمت الصيف المضي في فرنسا، وانتهت بتتويج منتخب البرتغال باللقب القاري لأول مرة في تاريخه، على حساب أصحاب الأرض.

وكانت روسيا قد فازت على غانا بهدف وحيد أيضا، في أيلول الماضي، وتعادلت في مباراة واحدة، كانت أمام تركيا (0-0)، قبل أن تتعرض لهزيمتين متتاليتين في المواجهتين الأخيرتين، أمام كل من ضيفتها كوستاريكا (3-4)، ومضيفتها قطر (1-2).

وجاء هذا اللقاء ضمن استعدادات روسيا لبطولتي كأس القارات 2017، ونهائيات كأس العالم التي تستضيفها في عام 2018، بينما تستعد رومانيا لاستكمال مبارياتها ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، حيث تحتل المركز الرابع في المجموعة الخامسة، وتعرضت لهزيمة قاسية على ملعبها أمام بولندا بثلاثية نظيفة، يوم الجمعة الماضي