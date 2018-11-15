روسيا تحارب القرصنة الإلكترونية

ذكرت مصادر في وزارة الاتصالات الروسية أن الوزارة ستتخذ تدابير جديدة لمحاربة القرصنة الإلكترونية على أراضي البلاد.

وتعليقا على الموضوع قال رئيس شركة “غازبروم ميديا” القابضة المالكة لعدة مواقع اتصال، إن الخبراء في روسيا بدأوا بإنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم الكثير من المواقع الإلكترونية التي تساهم بنشر الروابط الخبيثة، أو يستغلها قراصنة الإنترنت لاختراق مواقع أو حسابات إلكترونية معينة.

وأوضح أن استحداث القاعدة جاء وفقا لقرارات حكومية روسية، وبناء على اتفاقية تلزم محركات البحث العاملة على الأراضي الروسية بالتحقق من الروابط المشبوهة كل خمس دقائق وإزالتها كي لا تظهر للمستخدمين.

ويشارك في الاتفاقية عدد من الشركات التي تدير مواقع الإنترنت الكبرى في روسيا مثل ياندكس، و “Mail.ru Group”، و”Rambler Group” و”RuTube” وغيرها.

ومن المفترض أن تبدأ روسيا بتطبيق بنود الاتفاقية وإلزام محركات البحث بحذف المحتويات المقرصنة اعتبارا من أول سبتمبر العام القادم.