روسيا تحذر أمريكا وأيران السبب

حذرت روسيا اليوم الولايات المتحدة من محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث لوكالة تاس إن “ما يحدث في إيران مسألة داخلية تجتذب اهتمام المجتمع الدولي ولكن على الرغم من المحاولات العديدة لتشويه جوهر ما يجري فإننا واثقون بأن إيران البلد الصديق لنا ستكون قادرة على التغلب على الصعوبات الراهنة والخروج من الفترة الحالية بلدا أقوى”.

وأشار ريابكوف إلى أن إيران تبقى شريكا في حل مختلف المشكلات بما فيها تلك المتصلة باستمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول ملفها النووي معتبرا أن الولايات المتحدة “تتخذ نهجا مدمرا تجاه هذه الخطة عبر المطالبة بمراجعة بعض أحكامها”.

وأضاف ريابكوف إن “جميع الشروط والأطر الزمنية المحددة في خطة العمل الشاملة كانت نتيجة مفاوضات صعبة ومطولة جدا ولذلك فإن الخروج من الصفقة بشكل تعسفي كما يحاول الاميركيون أن يفعلوا والمطالبة بتعديل تلك الأحكام يمكن أن يقوض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بصعوبة”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في بيان لها الاثنين الماضي رفضها أي تدخل في الشؤون الإيرانية بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.