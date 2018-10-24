روسيا تحشد الدعم الدولي للحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ

في حديث خاص لوكالة تاس الروسية، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عزم روسيا حشد المجتمع الدولي لدعم معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي أعلنت واشنطن نيتها الانسحاب منها.

وأوضح ريابكوف أن “روسيا تعتبر هذه المعاهدة الحجر الأساس لأمن أوروبا والعالم… وفي غضون الأيام المقبلة وحتى خلال ساعات ستتخذ إجراءات في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل من أجل حشد الدعم الدولي للحفاظ عليها”.

وتابع المسؤول الروسي إننا “نتوقع أن القوى العاقلة ستمضي قدما في الدفاع عن هذه المعاهدة كما أننا نرى أن وقف هذه السياسة الأمريكية الهدامة يصب في مصلحة الجميع من أجل منع الانزلاق إلى وضع يكون فيه أي خيار أسوأ من الخيار الآخر”.

وقال ريابكوف: إن “سياسة القيادة الحالية في واشنطن تقوم على إصدار إملاءاتها في جميع المجالات والهيمنة في الميدان العسكري في أي مجال بما في ذلك الفضاء”.