روسيا تختبر طائرة جديدة بميزات عالية تفوق بوينغ وايرباص

قال نائب رئيس الحكومة الروسية دميتري روغوزين إن “الطائرة الجديدة التي أجرت أول تحليق تجريبي لها أمس ستتمتع بسعر منافس إذا ما قورنت بنظيراتها الأجنبية”.

ونقلت وكالة تاس عن روغوزين قوله خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف اليوم إن ” كامل الخدمات ستوفر لزبائن الطائرة الجديدة من البداية إلى النهاية كتقديم صيانة دوروية وقطع غيار”.

وأجرت روسيا يوم أمس اختبار طائرة ركاب من الجيل الجديد “ام سي21” واستغرق تحليق الطائرة نحو نصف ساعة وارتفعت إلى نحو ألف متر وبلغت سرعتها نحو 300 كم في الساعة.

وتتمتع الطائرة بحسب روغوزين بميزات عالية تفوق بوينغ وإيرباص إلى جانب سعرها ما يمنحها ميزة تنافسية أمام نظائرها الأجنبية.

بدوره وصف ميدفيديف اختبار الطائرة الجديدة بالحدث الفارق لروسيا وقطاع صناعات الطائرات.

وكشفت روسيا في حزيران الماضي النقاب عن الطائرة الجديدة المخصصة للمسافات المتوسطة ويفترض أن تتسع الطائرة لما بين 150 و211 راكبا على أن تكون قادرة على قطع 6000 كيلومتر.