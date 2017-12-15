روسيا تخطط لإطلاق 12 صاروخاً استراتيجياً في 2018

أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الفريق سيرغي كراكاييف اليوم أن هذه القوات تخطط لإطلاق 12 صاروخا في عام 2018 أي ضعف ما كان مخططا له عام 2017.

وقال كراكاييف في مقابلة مع صحيفة كراسنايا زفيزدا التابعة لوزارة الدفاع الروسية إنه “تم في عام 2017 تنفيذ خمس عمليات إطلاق صاروخية ومن المقرر إطلاق عملية أخرى على أن يتم تنفيذ 12 عملية إطلاق في عام 2018”.

وسيزيد تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بصواريخ يارس من قدرة الصواريخ الروسية الضاربة على تجاوز منظومات الدرع الصاروخية المعادية حيث من المقرر أن تحل صواريخ أر أس 24 يارس والتي يبلغ مدى إطلاقها 10 آلاف كيلومتر محل صواريخ أر أس 12 أم توبول و أر أس 18 ستيليت.

وتملك قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية نحو 400 قاذف لإطلاق الصواريخ البالستية بعيدة المدى القادرة على الوصول إلى قارات بعيدة كالقارة الأمريكية.

وبدأت في روسيا عام 2008 عملية تحديث عسكري واسع النطاق أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة وقررت في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل حتى عام 2020 بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 بالمئة.