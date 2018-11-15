روسيا تدخل خدمات “eSIM” على الاتصالات

أعلنت جهات في وزارة الاتصالات الروسية أن الخبراء في البلاد بدأوا باختبار تقنيات “eSIM” للاتصال عبر الهواتف الخلوية.

وتبعا للمعلومات فإن أول من سيعتمد خدمات “eSIM” في روسيا ستكون شركة “Megafon” للاتصالات، ومن المفترض أن توفرها لمستخدميها أواخر العام الجاري، أو مطلع 2019.

ويوضح خبراء الاتصالات أن خدمة “eSIM” ممكنة التطبيق عمليا في جميع البلدان التي لديها شبكات اتصال خلوية، لكن قوانين حماية البيانات واعتماد بطاقات الـ “SIM” كوسيلة لتحديد هوية المستخدم في بعض البلدان يؤخر ظهورها في تلك الأماكن.

وتوفر الخدمة المذكورة للمستخدم الاتصال مع الشبكات الخلوية دون الحاجة لبطاقة “SIM” تقليدية، وبذلك يكفي رقم هاتف واحد لاستعماله مع العديد من الأجهزة كالهواتف والحواسب اللوحية والساعات الذكية.