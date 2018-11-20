روسيا تدرس تنظيم رحلة جوية تربط عاصمة القرم بدمشق

أعلن وزير المواصلات الروسي يفغيني ديتريخ أن وزارته تدرس حاليا تنظيم رحلة جوية تربط شبه جزيرة القرم بدمشق.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ديتريخ قوله اليوم: إنه تتم دراسة تنظيم رحلة جوية تربط مدينة سيمفروبل عاصمة جمهورية القرم الروسية بالعاصمة السورية دمشق.

وكان رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف وجه رسالة إلى ديتريخ طلب منه فيها دعم تنظيم حركة الطيران بين المدينتين.

يذكر أن سورية وجمهورية القرم الروسية وقعتا في نيسان الماضي اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري ومذكرة نوايا حول التعاون بين رجال الأعمال السوريين والروس خلال فعاليات منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع.

وعادت شبه جزيرة القرم إلى السيادة الروسية عام 2014 بناء على استفتاء شعبي أيد بموجبه 99 بالمئة من أبنائها العودة إلى الوطن الأم.