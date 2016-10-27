روسيا تدعو للتحقيق في تدبير إرهابيين هجمات بمواد سامة في سورية

أكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن التمديد التلقائي لصلاحيات اللجنة المعنية بالتحقيق في الهجمات الكيميائية بسورية “لن ينجح” داعيا إلى توسيع صلاحياتها لتتمكن من جمع معلومات عن تدبير الإرهابيين في سورية والعراق لهجمات جديدة باستخدام مواد سامة.

ولفت تشوركين إلى أن روسيا طرحت المبادرة الخاصة بتوسيع صلاحيات اللجنة منذ أشهر لكن الدول الغربية عرقلت تلك المساعي آنذاك وقال.. “نحن نعتقد بأن نطاق عمل اللجنة كان ضيقا جدا كما تثير قيمة نتائج عملها عددا من الأسئلة على الرغم من احترامنا للعمل المعقد للغاية الذي قامت به اللجنة” مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إجراء مناقشة جادة أما التمديد التلقائي لصلاحيات البعثة فلن ينجح.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تشوركين قوله.. إن “بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة دعت إلى توسيع صلاحيات اللجنة المعنية بالتحقيق في الهجمات الكيميائية بسورية بدلا من تمديد تفويضها تلقائيا” مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تحصل على صلاحيات جديدة تسمح لها بجمع معلومات عن تدبير الإرهابيين في سورية والعراق هجمات جديدة باستخدام مواد سامة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان أمس أن سورية قدمت على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات المهمة عن حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية المواد والأسلحة الكيميائية السامة كما كشفت تلك المعلومات تورط انظمة تركيا والسعودية وبعض الدول الغربية فى وصول هذه المواد السامة إلى أيدى الإرهابيين.

وحذرت سورية مرارا من خطورة استخدام السلاح الكيميائي من قبل التنظيمات الإرهابية وعبرت رسمياً عبر رسائل وزارة الخارجية والمغتربين أو بيانات المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري منذ كانون الأول عام 2012 عن تخوفها الجاد من قيام بعض الحكومات التي تدعم الإرهاب في سورية بتقديم أسلحة كيميائية للإرهابيين والادعاء لاحقا باستخدامها من قبل الجيش السوري.