روسيا ترسل عددا إضافيا من القاذفات إلى قاعدة حميميم في اللاذقية

صرح مصدر عسكري روسي اليوم الجمعة بأن روسيا أرسلت عددا إضافيا من القاذفات إلى قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية.

ونقلت صحيفة “ازفستيا” الروسية عن المصدر قوله: إن “روسيا أرسلت عددا إضافيا من قاذفات “سو 24″ و”سو 34″ إلى قاعدة حميميم التي تستخدم طائرات سلاح الجو الروسي مطارها أثناء مشاركتها في مكافحة الإرهاب في سورية”. مضيفا إنه “تم أيضا إعداد طائرات مقاتلة قاذفة من طراز “سو 25″ للتوجه إلى سورية”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أكد أمس أن بلاده ستواصل محاربة الإرهابيين وتقديم الدعم للجيش العربى السوري بهذا الصدد.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الـ30 من أيلول من العام الماضي عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوعة ومنشات لإنتاج القذائف والعربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضي التركية.