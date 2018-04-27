روسيا ترى أن العدوان الثلاثي عرقل جهود تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العدوان الثلاثي الأميركي البريطاني الفرنسي على سورية انتهك القانون الدولي وعرقل الجهود الرامية لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي حول سورية.

ونقلت وكالة انترفاكس عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس في موسكو اليوم إن “الجهود الهادفة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول سورية تعثرت بشكل جدي نتيجة الضربة اللاشرعية التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سورية منتهكين بذلك القانون الدولي”.

ولفت لافروف إلى تشابه مواقف روسيا وقبرص بخصوص تسوية الأزمة في سورية وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 2254 وقال “لقد تحدثنا عن الجهود التي تبذلها روسيا بما في ذلك مع إيران وتركيا في إطار عملية أستانا وفي سياق المؤتمر الأخير للحوار الوطني السوري السوري في سوتشي من أجل تهيئة أفضل الظروف لبدء تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي هذا”.