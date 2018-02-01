روسيا تشعر بالقلق إزاء حالة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في أمريكا

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن روسيا لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة الممتلكات الدبلوماسية الروسية، التي أغلق الوصول إليها من قبل السلطات الأمريكية.
وأضافت السفارة أنه من غير الممكن لا بالمنطق ولا بالحس السليم تفسير الإجراءات غير الودية للولايات المتحدة، وأن تأكيدات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدبلوماسي إم. إيفانوفا، أن كل شيء على ما يرام بخصوص ممتلكاتنا، لا تلهم الثقة. هم يريدون إزالة الشكوك , فليوفروا لنا الوصول إلى هذه المباني. ففي أفضل السنوات استرشد الجانب الأمريكي بمبدأ “ثق ولكن تحقق” (الرئيس رونالد ريغان، على وجه الخصوص) الآن في البداية التحقق ومن ثم الثقة.
يذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعربت، في تشرين الأول الماضي، عن احتجاجها للولايات المتحدة على إزالة الأعلام الروسية من الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.