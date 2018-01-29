روسيا تعترض طائرة استطلاع امريكية فوق البحر الأسود

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن تحليق مقاتلتها لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود جرى بما يتفق تماما مع القواعد الدولية لاستخدام الأجواء دون وقوع طوارئ.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان رداً على تقرير صدر عن البنتاغون حول قيام مقاتلة روسية باعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود بطريقة غير آمنة إن “مقاتلة من طراز سو 27 تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية أقلعت لاعتراض هدف جوي مجهول كان يحلق فوق المياه الدولية مقتربا من المجال الجوي الروسي”.

وأضاف البيان: الطائرة الروسية اقتربت من الهدف على مسافة آمنة وحدد هويته كطائرة استطلاع إلكتروني تابعة للقوات البحرية الأمريكية وقام طاقم المقاتلة الروسية بإرسال بلاغ عن هوية الطائرة ورافقها من أجل منعها من انتهاك المجال الجوي الروسي وذلك باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وبعد أن غيرت طائرة الاستطلاع الأمريكية مسارها وابتعدت عن حدود روسيا الجوية عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها”.