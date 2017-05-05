روسيا تعتزم تزويد قواتها للصواريخ الاستراتيجية بمنظومات من الجيل الخامس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خطط لتزويد القوات الروسية للصواريخ الاستراتيجية بمنظومات مستحدثة على مدار السنوات العشر القادمة.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن المكتب الاعلامي للوزارة قوله: ان //تصميم واعتماد منظومة جديدة ذات صاروخ ثقيل وكذلك منظومات جديدة ذات صواريخ أقل وزنا وتسليح القوات بها سيغيران تشكيل المجموعة الضاربة لقوات الصواريخ الاستراتيجية تغييرا كاملا اذ ستتم اعادة تسليحها قبل العام 2027 الى منظومات من الجيل الخامس//.

وأضاف المكتب ان هذا الصنف من القوات المسلحة الروسية يشهد حاليا عملية تحديث معداته وأسلحته ويجري تزويد مراكز القيادة من كل المستويات بوسائل حديثة للاتصال وادارة القتال.