روسيا تعلن أن موعد اجتماع بوتين وكيم جونغ أون يجري تنسيقه

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ايغور مورغولوف أنه يجري حاليا تنسيق موعد الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والكوري الديمقراطي كيم جونغ أون.

وردا على سؤال حول التواريخ المحتملة لاجتماع بوتين وكيم قال مورغولوف لوكالة “سبوتنيك” اليوم: “نقوم بتنسيق المواعيد والتحضير مستمر”.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف أعلن في وقت سابق أن مسائل إعداد القمة تجري مناقشتها وبمجرد التوصل إلى اتفاق حول الاجتماع سيتم الإبلاغ فورا بشأن ذلك فيما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن رئيس كوريا الديمقراطية مدعو لزيارة موسكو وسيتم تنسيق مواعيد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.