روسيا تعلن بدء تقليص قواتها في سورية

أعلنت الأركان العامة الروسية عن سحب حاملة “الأميرال كوزنيتسوف” وطراد “بطرس الأكبر” ومجموعة السفن المرافقة لهما من منطقة تمركزهما قبالة الساحل السوري.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” نقلا عن فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي الجمعة 6 كانون الثاني قوله: إن وزارة الدفاع الروسية بدأت تقليص قواتها في سورية مستهلة ذلك بسحب مجموعة السفن المذكورة، وأن تقليص القوات الروسية العاملة في سورية يأتي تنفيذا لأوامر صدرت عن فلاديمير بوتين القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

وذكّر غيراسيموف بأن سحب السفن الروسية هذا يأتي تزامنا مع استمرار وقف إطلاق النار المعلن في سوريا منذ الـ30 من كانون الأول الماضي والذي لا ينسحب على عناصر التنظيمات الإرهابية الدولية في سورية.