روسيا تعود لصدارة أولمبياد 2014 بعد تبرئة رياضييها

عادت روسيا لتتربع على صدارة جدول ميداليات أولمبياد سوتشي 2014، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية اليوم الخميس تبرئة 28 رياضيا روسيا جردوا من ميدالياتهم بسبب تهم تتعلق بالمنشطات.

وكانت روسيا قد خسرت صدارتها لجدول ميداليات أولمبياد سوتشي لصالح النرويج، بعد قرار اللجنة الأولمبية إيقاف 42 رياضيا روسيا مدى الحياة وتجريدهم من ميدالياتهم التي حققوها خلال أولمبياد سوتشي.

ولكن قرار محكمة التحكيم الرياضية اليوم بتبرئة 28 رياضيا روسيا من تهم المنشطات وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقافهم مدى الحياة وتثبيت نتائجهم خلال الأولمبياد، أعاد روسيا إلى صدارة جدول الميداليات بعودة 9 ميداليات حققها الرياضيون الـ28، وهي ذهبيتان و6 فضة وبرونزية واحدة، لتتربع مجددا على صدارة جدول أولمبياد سوتشي بـ11 ميدالية ذهبية و9 فضة و9 برونزية.

المصدر: rsport.ria.ru