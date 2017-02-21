روسيا تفتح شهية “مرسيدس”

تعتزم مجموعة “دايملر” الألمانية استثمار 15 مليار روبل ما يعادل نحو 258 مليون دولار في بناء معمل “مرسيدس بنز” في مقاطعة موسكو.

وقال وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف الثلاثاء 21 فبراير/شباط، إن مدة الاتفاقية الاستثمارية تبلغ 9 سنوات، خلالها تخطط “دايملر” استثمار 15 مليار روبل في المشروع.

وتنوي “دايملر” أن تشيد في روسيا خطا كاملا لإنتاج سيارات خفيفة وذات دفع رباعي من فئة “بريميوم”، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2019. وتبلغ القوة الإنتاجية للعمل الجديد 20 ألف سيارة سنويا.

ويطمح المعمل لتوفير نحو ألف فرصة عمل، وستقدم روسيا من جهتها دعما للمشروع عبر تقديم إعفاءات ضريبة .