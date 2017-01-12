روسيا.. تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بداعش شمال القوقاز

فكك الأمن الروسي شبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” ، كانت تنشط في الشيشان بشمال القوقاز.

وكشفت مصادر أمنية أن عملية أمنية واسعة النطاق، جرت في الشيشان، يوم الأربعاء، أسفرت عن مقتل واعتقال عشرات المسلحين والمتواطئين معهم.

وأضاف المصدر أن أحد المسلحين تمكن من الهروب.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قادروف قد أعلن مساء الأربعاء عن تصفية 4 مسلحين واعتقال واحد وهروب آخر، مؤكدا أن المجموعة كانت مرتبطة بشكل وثيق بتنظيم “داعش” الإرهابي.