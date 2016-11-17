روسيا تقترح تزويد حاملتي الطائرات ميسترال المصريتين بأسلحة ومعدات حديثة

اقترحت روسيا على مصر تزويد حاملتي المروحيات المصريتين من طراز ميسترال بمنظومات أسلحة ومعدات عسكرية حديثة.

ونقلت وكالة تاس عن مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني فلاديمير كوجين قوله اليوم إن روسيا اقترحت على مصر مجموعة واسعة من الأجهزة والمعدات تشمل مروحيات ومنظومات أسلحة حديثة ووسائل الحرب الإلكترونية ومعدات الملاحة والأجهزة المساعدة ووسائل الاتصال لتزويد حاملات المروحيات من طراز ميسترال بها.

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن المقترحات التي تقدم بها الجانب الروسي تم إعدادها مع مراعاة احتياجات ومتطلبات القاهرة لافتا إلى أن المفاوضات حول معالجة المسائل التقنية والاقتصادية للصفقة لا تزال جارية.

ويواصل ممثلو روسيا ومصر مباحثات بشأن تزويد القاهرة بمروحيات من طراز “كا 52 ك المعروفة باسم التمساح المصممة خصيصا لاستخدامها في حاملات المروحيات ميسترال.

وكان سيرغي إيفانوف الذي شغل منصب رئيس الديوان الرئاسي الروسي السابق قدر في تشرين الأول من العام الماضي القيمة الإجمالية للأسلحة والمعدات الروسية التي تعتزم مصر شراءها لسفنها بأكثر من مليار دولار.