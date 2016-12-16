روسيا تكتسح التشيك بهوكي الجليد

تغلب المنتخب الروسي بعد كبوة السويد، على نظيره التشيكي، بفارق (5-1)، في مباراة الجولة الثانية لمسابقة كأس القناة الأولى، مرحلة روسيا للدوري الأوروبي بهوكي الجليد.

وكانت روسيا قد خسرت أمام السويد (1-3)، في المباراة الافتتاحية للمسابقة، التي انطلقت، يوم الخميس 15 كانون الأول الجاري، في العاصمة موسكو.

وحصدت روسيا نقاط المباراة الثلاث، وتقدمت إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف، خلف المتصدرة فنلندا ووصيفتها السويد، اللتين ستلتقيان وجها لوجه، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية أيضا.

بينما تراجعت التشيك إلى المرتبة الرابعة (الأخيرة) في جدول الترتيب.