روسيا تنشر راداراً جديداً في جزيرة ورانغل بمنطقة القطب الشمالي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن نشر محطة رادار جديدة “سوبكا 2” في جزيرة ورانغل الروسية، الواقعة في منطقة القطب الشمالي، والتابعة إدارياً لإقليم تشوكوتكا بشمال شرقي سيبيريا.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الشرقية، العقيد ألكسندر غوردييف، للصحفيين: “في جزيرة ورانغل بدأ في عام 2016 تشغيل محطة رادار جديدة “سوبكا 2″، والمهمة الرئيسية لمحطة الرادار هذه الحصول على المعلومات حول الأوضاع في أجواء منطقة القطب الشمالي، وتعميمها وتحليلها”

وأشار المتحدث إلى أن الرادار الجديد قادر على رصد أهداف جوية منفردة، تسير ضمن مجموعة من الأهداف، وأن محطة الرادار مزودة بقبة خاصة للحماية، وقادرة على العمل بأي ظروف جوية، حتى في ظل رياح تبلغ سرعتها 40 مترا في الثانية، ودرجات الحرارة تصل إلى 40 درجة تحت الصفر. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت في السنوات الأخيرة بتطوير واستثمار مناطقها الشمالية، ما وراء الدائرة القطبية الشمالية، بما في ذلك استخراج المواد الهيدروكربونية وتطوير الطريق البحري الشمالي. واتخذت مجموعة من الإجراءات، بما فيها العسكرية، الرامية إلى حماية مصالحها في منطقة القطب الشمالي، التي تحظى باهتمام متنام من قبل دول الناتو.