روسيا توزع دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية في ريفي دمشق واللاذقية

وزعت، اليوم السبت، دفعة من المساعدات الإنسانية مقدمة من روسيا على المهجرين في بلدة الحرجلة بالتعاون مع محافظة ريف دمشق.

وقال ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم العقيد دنيس رومانوف: إن “الشعب السوري هو شقيق للشعب الروسي وهذه المساعدات تتضمن مواد أساسية والتي اصبحت بشكل دوري للأسر المحتاجة في مراكز الإقامة المؤقتة وللمقيمين في البلدات التي هجروا اليها مقدمة من الحكومة الروسية”.

من جهته، أعرب رئيس بلدية الحرجلة عبد الرحمن الخطيب عن “شكره لجمهورية روسيا الاتحادية قيادة وشعبا على وقوفها مع الشعب السوري في التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه من قبل دول غربية واقليمية وعربية ووقوفها إلى جانب الجيش العربي السوري في تحرير أراضيه من الإرهاب التكفيري”.

وبين الخطيب أن “المساعدات تتضمن مواد متنوعة منها السكر والمعلبات واللحوم وسلل صحية للإطفال إضافة إلى 2 طن من مادة الطحين وذلك بالتعاون مع محافظة ريف دمشق التي بدورها تقوم بكل ما يلزم اتجاه المهجرين وتقدم يد العون وتؤمن الحياة الكريمة لهم”.

وجال رومانوف والوفد الروسي المرافق بعد الانتهاء من توزيع المساعدات على مركز الإقامة المؤقتة في بلدة الحرجلة واطلعوا على الواقع المعيشي وما تقدمه محافظة ريف دمشق من خدمات ومساعدات انسانية وتامين فرص عمل لهم من خلال إقامة المشاريع ومنها معمل المنظفات إضافة إلى الوجبات الغذائية اليومية من المطبخ الذي خصص لذلك.

هذا وقام مركز التنسيق الروسي في حميميم اليوم بتوزيع دفعة جديدة من المساعدات على أسر الشهداء والجرحى والمخطوفين والأهالي في قرية ستمرخو بريف اللاذقية.

وذكر ممثل مركز حميميم المقدم ماكاركينو فيتالي أن المساعدات تشمل 250 حصة غذائية تضم سكر وطحين ورز ومعلبات وتم توزيعها وفق قوائم اسمية للمستحقين.