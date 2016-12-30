روسيا توزع مسودة قرار حول وقف الأعمال القتالية في سورية لمجلس الأمن

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن روسيا وزعت مسودة مشروع قرار حول وقف الأعمال القتالية في سورية للتصديق عليه في مجلس الأمن الدولي وبدء محادثات بين السوريين لتسوية الأزمة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تشوركين قوله في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك اليوم.. “قمنا بإعداد مشروع قرار مختصر لمجلس الأمن للتصديق على هذه الوثائق ووزعنا المشروع الليلة الماضية وأنوي أن أعرضه اليوم خلال اجتماع للمجلس على أعضائه”.

ولفت تشوركين إلى أن “روسيا تأمل في أن تجري عملية التصويت على المشروع والتصديق عليه بالإجماع صباح الغد”، مؤكداً أن موسكو ترحب بمشاركة جميع من يريد الانضمام لحوار جدي حول الأزمة في سورية.

وبدأ منتصف الليلة الماضية سريان اتفاق وقف الاعمال القتالية الذي يستثني تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية تنفيذا لقرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.