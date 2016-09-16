طاردت مروحية روسية تحمل إمدادات إلى محطة للأرصاد الجوية مجموعة من الدببة القطبية كانت تحاصر المحطة منذ أيام.

ووفقا لتقارير إخبارية روسية”، فقد ظلت الدببة لمدة أربعة أيام على خارج المحطة الواقعة في جزيرة تروينوي في بحر كارا على بعد نحو 150 كيلومترا شمال سيبيريا.

وأعلنت وكالة “تاس” الروسية أن الدببة قتلت أحد الكلاب في المحطة وهشمت نافذة أحد المستودعات، ونفدت المشاعل التي كانت لدى العلماء لإخافة الدببة وإبعادها عنهم وحوصروا داخل المحطة.

وتعتبر روسيا الدببة القطبية من الأنواع المهددة بالانقراض ومنعت صيد تلك الحيوانات في خمسينيات القرن الماضي. ويعمل خمسة أشخاص، من بينهم زوجان في محطة الأرصاد الجوية، التي عادت الآن إلى أعمال التشغيل المعتادة.