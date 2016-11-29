روسيا.. زيادة إنتاج منظومات «إس-400» لدفاع الجوي

صرح صانع منظومات الدفاع الجوي عن تسليم المزيد من منظومات «إس-400» إلى الجيش الروسي منذ بداية العام، واستمرار روسيا في تزويد جيشها بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية الحديثة.

وكشفت شركة «ألماز أنتي» لمنظومات الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، أن خمسة أفواج من منظومات «إس-400» انضمت إلى الجيش الروسي منذ بداية عام 2016، ودخلت المنظومة للخدمة العسكرية في روسيا في عام 2007.

وتستطيع منظومة «إس-400» ضرب الطائرات وصواريخ «كروز» المطلوب تدميرها من على بعد 400 كيلومتر، وتستطيع تدمير الأهداف البالستية التي تطير بسرعة تصل إلى 4.8 كيلومتر في الثانية بضربها من على بعد 60 كيلومترا.

وتركز روسيا على تزويد جيشها بمنظومات «إس-400» ، ولم تبدأ بتصديرها إلى الخارج بعد.